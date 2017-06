Selbst machen und Geld sparen nicht nur im Burgenland

Facebook, instagram und pinterest, alle sozialen Medien haben eines gemeinsam: sie geben uns Einblicke in Welten, die wie vorher so noch nie gesehen haben. Auf einmal sehen wir aus nächster Nähe, wie Promis und Schauspieler wohnen oder was für intelligente Möbel- und Einrichtungsideen es gibt. Der Wunsch, nach einem eigenen schönen Zuhause und der eigene Anspruch steigt da automatisch. Der eigene Kontostand bleibt aber trotzdem gleich. Dabei muss es nicht unbedingt viel Geld Kosten, dem eigenen Zuhause einen neuen Look zu verpassen. Selber machen lautete die Antwort, um kostengünstig tolle Ergebnisse und Renovierungen zu erzielen.



Einfache Anleitung für Traummöbel

Vor allem tolle und extravagante Möbel können mitunter ganz einfach selbst hergestellt werden. das einzige was es braucht, ist es etwas handwerkliches Geschick und die passenden Materialien. Absolute Anfänger versuchen sich im besten Fall zunächst an einfache Projekten, wie der Herstellung von Gartenmöbeln. Vor allem die vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten von Paletten aus Holz bieten auch Anfängern die Möglichkeit, sehr kostengünstig selbst tolle Möbel zu kreieren. Besonders toll neben dem eigentlichen Preis ist die Tatsache, dass wirklich alles exakt nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen angefertigt wird. Gefahr, dass etwas später nicht zusammen passt laufen DIY-Handwerker eher nicht.

Renovierung selbst gemacht

Wer etwas mehr handwerkliches Geschick hat und es sich selbst zutraut kann sogar ganze Renovierungen in den eigenen vier Wänden komplett selbst durchführen. Einfache Aufgaben wie Wände streichen stellen hierbei für die wenigsten ein Problem da, aber auch wenn es mal etwas komplizierter wird, können Arbeiten selbst erledigt werden. Wichtig sind hierbei für ein gutes Ergebnis und saubere Arbeit vor allem die jeweiligen Materialien. Unternehmen wie die Ferdinand Scheruer GmbH (http://www.scheurer-arbeitsbuehnen.de) beispielsweise bieten Arbeitsbühnen und Maschinen zum Verkauf, aber auch zum Leihen an, sodass Heimwerker diese auch nur ein paar Tage nutzen können.