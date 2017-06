Sommerurlaub in Österreich

Sie wollen Natur erleben, sich erholen, sportlich an ihre Grenzen gehen oder weltberühmte Sehenswürdigkeiten besichtigen? Dann bietet Ihnen Österreich optimalste Bedingungen. Ob einzigartige Naturerlebnisse, eine faszinierende Bergwelt oder historische und zugleich moderne Städte, das Land bietet für jeden Urlauber das richtige. Kein anderes europäisches Land kann auf so kleinem Raum so viele verschiedene Landschaftsformen bieten. Hier treffen tiefgrüne Wälder, markante Gebirge, viele Seen mit bester Wasserqualität, Museen, alte Burgen oder Schlösser auf einen modernen Lebenswandel.

Wasserspaß selbstverständlich

Sie wollen verreisen? Dann muss es nicht immer das Meer sein. Romantische Bootsfahrten, warme Gewässer und schöne Strände samt zahlreichen Wassersportmöglichkeiten sind auch in ganz Österreich zu finden. Wenn Sie gerne mit dem Wohnwagen verreisen – kein Problem, Anhängerkupplung ans Auto, Wohnwagen angehängt und los geht’s auf einen der vielen schönen Campingplätze. Ob im Burgenland, in Tirol, der Steiermark, Oberösterreich oder einem anderen Bundesland, überall in Österreich sind schöne Plätze zu finden. Viele Badeseen des Landes bieten Ihnen Trinkwasserqualität und die Natur ist noch so idyllisch, dass einem sommerlichen Picknick nichts im Wege steht. Romantiker oder Erholungssuchende wandern inmitten eine oft noch vollkommen unberührten Natur.

Aktiv Urlaub oder einfach nur entspannen

Österreich ist bekannt für seine Berge und den damit verbundenen zahlreichen Wanderwegen. Aber auch Kletterer, Mountainbiker, Wassersportler oder einfach nur Erholungssuchende finden ihr Plätzchen. Urlaub in Österreich ist Urlaub für die ganze Familie. Von jung bis alt von Single-Urlaub bis zum Familienurlaub ist für jeden etwas geboten. Dank der tollen Freizeitmöglichkeiten kommt niemals Langeweile auf. Das Land durch das die Donau fließt macht jeden Urlaub unvergesslich. Die Donau durchfließt viele Länder, doch der österreichische Abschnitt zählt zu den landschaftlich am schönsten überhaupt. Aber auch kulinarisch werden Sie beim Urlaub in Österreich kleine Wunder erleben. Die österreichische Küchen gehört zu den abwechslungsreichsten und besten in ganz Europa.

Hektik hat keine Chance

Ein Urlaub in Österreich bietet Ihnen ein willkommenes Kontrastprogramm zum sonst oft stressigen Alltag. Wenn Sie auf der Suche nach Erholung sind, besuchen Sie doch einen der 47 Naturparks in Österreich. Jeder für sich ist einzigartig. In den geschützten Kulturlandschaften können Sie die Natur auf vielfältige Weise auf sich wirken lassen. Die Entspannung vom Alltag stellt sich ganz von selbst ein.