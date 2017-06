Urlaub auf dem Reiterhof

Reiten ist nicht nur etwas für Kinder. Auch immer mehr Erwachsene finden Gefallen an den Tieren und diesem besonderen Sport. Daher ist das idealste als Familie einen Urlaub auf dem Reiterhof zu buchen. Gerade in Österreich, genauer im Burgenland gibt es wunderschöne Gebiete und Gegenden, die toll mit einem Pferd erkundet werden können.

Das Burgenland ist im Osten von Österreich gelegen und hat ca. 290.000 Einwohner. Das Burgenland ist durch den riesigen Neusiedler See geprägt, der sich 36 km durchs Land erstreckt. Ausserdem hat das Land wunderschönen Landschaften, einen Nationalpark und verschiedene Flüsse. Daher ist dieses Bundesland ein toller Urlaubsort um die Natur zu geniesen.

Reiterhof Urlaube können vielseitig und abenteuerlustig gestaltet werden. Man hat jede Menge Möglichkeiten, die Tage an der frischen Natur und hoch zu Ross zu gestalten.

Die meisten Reiterhöfe bieten Stallungen und Unterkünfte für die eigenen Pferde an. Bringt man kein eigenes Pferd mit, wird je nach Können, Erfahrung und Größe des Reiters ein geeignetes Pferd ausgesucht. Die Pferde sind alle an Urlauber, Besucher und viel Trubel gewöhnt, deshalb muss man keine Angst haben. Auch für die ganz kleinen Kinder gibt es meistens Möglichkeiten etwas zu erleben, da die meisten Reithöfe auch Ponys haben. Dort werden die Kinder langsam an die Pferde herangeführt.

Die unten angegebene Auflistung beinhaltet Ausflüge, die man auf einem Reiterhof erleben kann.

– Reitausflüge mit Führer durch die schönsten Wälder, Reitwegen und See

– Reitausflüge mit Campen und Übernachtung in Zelten

– Pferdekutschfahrten durch den Ort und durch die Natur

– Reitkurse in den verschiedenen Erfahrungsstufen

– Ponyreiten für die ganz kleinen Urlauber

– Möglichkeit einen Reiterpass zu machen

– Rundritte über mehrere Tage von einem Ort zum anderen inkl. Unterkunft

Hat man zwar ein eigenes Pferd, aber man benötigt noch Zubehör, kann man sich im Internet erkundigen. Es gibt reichlich Portale, die Zubehör anbieten. Neben vielen anderem Tierbedarf gibt es auch Reitsportzubehör. Auf diesem Internetportal bekommt man alles was ein Pferd braucht:

– Zubehör fürs Pferd: Sattel, Trensen, Bandagen, Futter, Decken, Pflegeprodukte…

– Ställe, Unterstände: Umzäunungen, Stallzubehör

– Zubehör für Reiter: Kleidung, Schuhe, Helme